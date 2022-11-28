Названы десять самых распространённых заблуждений о фитнесе

Популярность занятий фитнесом растёт, но вместе с тем увеличивается и количество мифов о нём. Десять главных заблуждений развеяла фитнес-блогер Мария Лёгенькая в беседе с Лайфом.

Миф 1. Нужно тренироваться ежедневно. На самом деле каждый день заниматься спортом — это верный путь к переутомлению, из-за которого можно подорвать здоровье или устать и вовсе бросить фитнес.

Миф 2. Эффективность занятий определяется количеством нагрузки. Объём нагрузки должен рассчитываться индивидуально с учётом уровня спортивной подготовки человека, медицинских показаний, физического состояния, возраста и пола. В противном случае такой фитнес приведёт к "перетренированности" и истощению организма.

Миф 3. После тренировки должны болеть мышцы. Боль в мышцах есть только у новичков. Если в фитнесе вы уже давно, а она есть, то это указывает на большую нагрузку.

Миф 4. Нельзя пить воду во время тренировок. При потере влаги интенсивность тренировок и их польза снижаются. Следовательно, надо заботиться о наличии питьевой воды во время занятий фитнесом.

Миф 5. Не стоит тратить время на растяжку и разогрев. Напротив, разогрев и растяжка мышц — первый шаг к успешной тренировке.

Фитнес-блогер Мария Лёгенькая. Фото предоставлено Лайфу

Миф 6. При регулярной тренировке можно не следить за питанием. Без контроля калорийности рациона не получится похудеть. Например, бойцы сумо могут на шпагат сесть и сделать кувырок, но фигуры у них специфические.

Миф 6. При регулярной тренировке можно не следить за питанием. Без контроля калорийности рациона не получится похудеть. Например, бойцы сумо могут на шпагат сесть и сделать кувырок, но фигуры у них специфические.

Миф 7. Женщина может испортить фигуру силовой тренировкой. Наоборот, это неизменный атрибут улучшения фигуры. Но перебарщивать в данном случае не стоит, если нет цели стать похожей на известных бодибилдерш.

Миф 8. Беговая дорожка в зале лучше стадиона или парка. Всегда лучше бегать именно на свежем воздухе. Даже калории сжигаются в такой обстановке на 10% больше, чем в зале.

Миф 9. Тренировки улучшают аппетит, после них надо есть. После правильной тренировки выработка гормона насыщения увеличивается в два раза, поэтому аппетит снижается. А сильный голод говорит о том, что что-то идёт не так.

Миф 10. Тренировки можно пропускать. Регулярные прогулы приводят к снижению мышечного тонуса. Тогда форму, которую удалось достичь ранее, придётся набирать заново.