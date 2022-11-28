ФСБ РФ предотвратила серию терактов в Запорожской области, которые готовили трое украинцев

Сотрудники ФСБ России предотвратили серию терактов в местах массового пребывания людей в Запорожской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Готовили их трое граждан Украины по заданию спецслужб страны.

ФСБ предотвратила теракты в Запорожской области. Видео © ЦОС ФСБ

"Федеральной службой безопасности предотвращена подготовка серии терактов в местах массового пребывания граждан на территории Запорожской области. В Мелитополе задержаны трое граждан Украины при следовании к месту закладки взрывного устройства на одном из рынков города", — сказано в записи.

В их автомобиле были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства на основе пластита и электродетонаторы. А в квартирах силовики нашли два пистолета с боеприпасами и гранату с запалом.

В ведомстве уточнили, что двое задержанных ранее были судимы за тяжкие преступления, совершённые на Украине. Фигуранты дали признательные показания и рассказали, что действовали по заданию украинских спецслужб для устрашения мирного населения Запорожской области. В интересах следствия фамилии задержанных не разглашаются.