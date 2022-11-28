Дед Мороз из Великого Устюга подпал под западные санкции

Под частичные европейские санкции подпал Дед Мороз из Великого Устюга. Это случилось из-за того, что Евросоюз и США принимали санкции пакетом, в который вошло АО "Дед Мороз" как организация, ведущая деятельность в туристической отрасли. Об этом сообщает РИА ФАН.

Таким образом, русскому Деду Морозу ограничили экспорт и импорт товаров и технологий в соответствующей отрасли. Но, несмотря на европейские ограничения, в Администрации Вологодской области убеждены, что угрозы празднованию Нового года нет. Там ожидают наплыва туристов в комплекс.

"В Великий Устюг едут туристы из России и бывших стран Советского Союза. Оттуда, где с детства ждали новогоднего чуда и Деда Мороза. Поэтому на работе комплекса эти санкции никак не отразятся. В местных гостиницах до конца января фактически не осталось свободных мест", — цитирует агентство представителя администрации.

В усадьбе Деда Мороза был спад посещаемости только в 2019 и 2020 годах, в разгар пандемии коронавируса. Ситуация поправилась в 2021-м, когда частично сняли антиковидные ограничения. За этот период выручка туристического комплекса выросла до 138 миллионов в год, тогда как во время вспышки ковида она упала до 46–66 миллионов.