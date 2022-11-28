Половина россиян признались, что не занимаются спортом ни в каком виде
Половина россиян (50%) не занимаются спортом ни в каком виде. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сайтом kp.ru, в котором высказали свою позицию свыше 11 тысяч соотечественников.
Вместе с тем фитнес-клубы и спортивные секции вовсе не являются популярным местом для физических занятий. Так, чуть более четверти респондентов (27%) отметили, что предпочитают заниматься дома, а фитнес-клубы посещают лишь 12%. Ещё менее популярны уличные тренажёры, за которые отдали голоса 4% опрошенных. А вот занятия с тренером посещает всего 2% россиян, ещё 1% заявили, что занимаются спортом на профессиональном уровне.
Авторы исследования отмечают, что доля зожников существенно сократилась из-за нехватки времени, средств и настроения. К примеру, в Москве многие офисные сотрудники часто засиживаются до восьми вечера и более, а любая поездка по городу займёт час или полтора, отсюда получается, что на спорт времени попросту не хватает.
Ранее Лайф рассказывал, почему зимой люди часто набирают лишний вес. Как объяснила диетолог Александра Суржик, в холодное время года снижается потребление овощей и количество физической активности.
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