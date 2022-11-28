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28 ноября, 11:16

Половина россиян признались, что не занимаются спортом ни в каком виде

Половина россиян (50%) не занимаются спортом ни в каком виде. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сайтом kp.ru, в котором высказали свою позицию свыше 11 тысяч соотечественников.

Вместе с тем фитнес-клубы и спортивные секции вовсе не являются популярным местом для физических занятий. Так, чуть более четверти респондентов (27%) отметили, что предпочитают заниматься дома, а фитнес-клубы посещают лишь 12%. Ещё менее популярны уличные тренажёры, за которые отдали голоса 4% опрошенных. А вот занятия с тренером посещает всего 2% россиян, ещё 1% заявили, что занимаются спортом на профессиональном уровне.

Авторы исследования отмечают, что доля зожников существенно сократилась из-за нехватки времени, средств и настроения. К примеру, в Москве многие офисные сотрудники часто засиживаются до восьми вечера и более, а любая поездка по городу займёт час или полтора, отсюда получается, что на спорт времени попросту не хватает.

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Ранее Лайф рассказывал, почему зимой люди часто набирают лишний вес. Как объяснила диетолог Александра Суржик, в холодное время года снижается потребление овощей и количество физической активности.

Обложка ©

Unsplash

Наталья Исакова
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