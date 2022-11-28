Эксперт обвинил западных IT-гигантов в наплевательском отношении к утечкам данных

Западные IT-гиганты не считают значительной проблему с утечкой персональных данных. Об этом в беседе с Лайфом рассказал эксперт Комиссии по развитию информационного общества в Совете Федерации, главный разработчик сайта Kremlin.ru, генеральный директор студии lab.AG Артём Геллер.

Персональные данные — крайне важная информация, потеря и тиражированное распространение которой ведёт к печальным последствиям. Это может быть банальный спам или же реальные мошенники, из-за которых человек потеряет деньги и нервы, а также наживёт кучу проблем.

"Всем кажется, что IT-гиганты вроде Facebook* и Google серьёзно подходят к защите данных пользователей. Но это не совсем правда, потому что как раз самые большие катастрофические утечки были у больших глобальных компаний. И им сложно решать, поскольку они большие, такие незначительные проблемы, на их взгляд", — сказал он.

По словам эксперта, каждая утечка данных заканчивалась печально. Так, у Microsoft, Apple, Google, Facebook были огромные проколы в этом плане, они никогда не решали такие ситуации красиво. Как правило, компании игнорировали значимость проблемы или перекладывали ответственность за произошедшее. А ведь такое замалчивание инцидентов с утечками ставит под удар самих пользователей, которые даже не подозревают о том, что их данные распространяются в Сети по вине компаний, добавил собеседник Лайфа.

Ранее IT-эксперт Валентин Каськов посоветовал использовать несколько сим-карт для защиты от мошенников. Одна из них, например, понадобится для связи со службами доставки, регистрации на маркетплейсах, интернет-сервисах, досках объявлений.