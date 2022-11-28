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Опубликовано 28 ноября 2022, 11:29

ВС РФ отразили атаки ВСУ на Артёмовском направлении, противник потерял до 80 бойцов

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Артёмовском направлении, в результате уничтожено до 80 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Артёмовском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населённых пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны", — отметил он.

Конашенков добавил, что ВС РФ также ликвидировали один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.

Союзные силы предотвратили пять попыток прорыва ВСУ на Запорожском направлении
Союзные силы предотвратили пять попыток прорыва ВСУ на Запорожском направлении

Ранее Лайф рассказывал, что российская артиллерия поразила две тактические группы ВСУ при их попытке наступления в ЛНР. В результате было уничтожено более 30 украинских военных.

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ТАСС / EPA / ARKADY BUDNITSKY

Варвара Романова
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