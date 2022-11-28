ВС РФ отразили атаки ВСУ на Артёмовском направлении, противник потерял до 80 бойцов

Российские военные отразили контратаки ВСУ на Артёмовском направлении, в результате уничтожено до 80 украинских бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Артёмовском направлении противник силами четырёх ротных тактических групп ВСУ пытался контратаковать в направлении населённых пунктов Белогоровка, Бахмутское, Яковлевка и Иванград Донецкой Народной Республики, чтобы остановить наступление российских войск. Нанесением комплексного огневого поражения подразделения ВСУ были остановлены и рассеяны", — отметил он.

Конашенков добавил, что ВС РФ также ликвидировали один танк, три боевые бронированные машины, два пикапа и автомобиль.