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28 ноября, 11:27

VK объявил о запуске нового сезона IT-чемпионата с призовым фондом 4 миллиона рублей

<p>Фото предоставлено Лайфу пресс-службой VK</p>

Фото предоставлено Лайфу пресс-службой VK

Команда VK приглашает разработчиков принять участие в восьмом чемпионате VK Cup, который состоится на площадках All Cups и Codeforces. Соревнования пройдут по нескольким направлениям: олимпиадному программированию, мобильной разработке и машинному обучению. В чемпионате появилось два принципиально новых трека: разработка на Go и JavaScript. Призовой фонд VK Cup — четыре миллиона рублей, а стать участником может любой желающий в возрасте от 14 лет.

В этом году чемпионат целиком посвящён разработке. Задания станут ещё более разнообразными: в их составлении примут участие специалисты из разных проектов VK: "ВКонтакте", "Дзен", "Почта Mail.ru", Департамент рекламных технологий VK.

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Квалификационный и отборочные этапы VK Cup пройдут онлайн. Первый продлится до 18 декабря. 4 января стартуют отборочные испытания, в которые попадут по 256 лучших участников по каждому направлению. До 16 января 2023 года они будут бороться за выход в финал.

Решающий раунд пройдёт в штаб-квартире VK в Москве 4–5 февраля 2023 года. В нём сразятся 80 лучших участников. Четыре победителя каждого трека разделят между собой призовой фонд: обладатели первых мест получат по 300 000 рублей, вторых — по 250 000 рублей, третьих — по 150 000 рублей, четвёртых — по 100 000 рублей.

"Такие проекты очень созвучны культуре VK. Мы создаём и развиваем продукты, которыми пользуются миллионы людей, — от разработчиков это требует серьёзной ответственности и постоянного самосовершенствования. Подобные чемпионаты помогают эффективно прокачивать такие навыки и формируют большое комьюнити профессионалов, пользующихся высоким спросом на рынке труда. Задания для VK Cup мы разрабатываем с прицелом на развитие компании и рынка, поэтому всегда рады видеть участников соревнований в нашей команде",комментирует технический директор "ВКонтакте" Александр Тоболь.

Регистрация на участие в треке по олимпиадному программированию доступна по ссылке. Остальные треки пройдут на платформе All Cups.

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Ранее Лайф писал, что VK совместно с институтами МФТИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана объявили старт регистрации на участие в олимпиаде по программированию для школьников "Технокубок". Первый отборочный этап уже позади, впереди ещё два — 11 декабря и 15 января. Здесь все подробности.

Алексей Берковиц

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