Леопард Мао из иркутской зоогалереи, которого приютила шиба-ину, не видит одним глазом

Маленький леопард Мао из иркутской зоогалереи, которого приютила собака породы шиба-ину по кличке Мира, не видит одним глазом. По данным телеканала "360", после переезда в город у детёныша обнаружили врождённый порок. Сейчас зверёк находится под постоянным наблюдением специалистов. Врачи пытаются помочь ему справиться с этой проблемой и сделать так, чтобы у котёнка не нарушилась координация.

По словам сотрудницы зоогалереи, леопард попал в зверинец в ходе обмена с зоопарком. Животного уже отлучили от грудного вскармливания, однако сосательный рефлекс сохраняется надолго, и хищник нуждается в материнской заботе. Известно, что леопарды сосут грудь даже после того, как начинают есть мясо, так как это их успокаивает.

"Ну и в принципе маленькому ребёнку одному некомфортно, а когда появились сводные братья и сёстры, стало очень здорово. Он до сих пор живёт с ними", — отметила сотрудница, говоря о щенках Миры.

Она добавила, что сейчас детёныш отвык от приёмной матери-собаки, его больше интересуют братья. Стоит отметить, что из-за этого Мао решили оставить двух щенят. Их даже сняли с продажи, так как в одиночестве леопарду расти очень некомфортно.