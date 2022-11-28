Путин наградил орденом "За военные заслуги" создателя пистолета Лебедева

Президент России Владимир Путин вручил орден "За военные заслуги" создателю линейки пистолетов Лебедева, ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода (ИМЗ, "Ижмех") Дмитрию Лебедеву. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

"Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден "За военные заслуги", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Лебедев получил награду за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и "многолетний добросовестный труд". Инженер, в частности, создал основные технические решения пистолета Лебедева компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1.

Сам конструктор при награждении отметил, что орден — высокая оценка не только его деятельности, но и многих умелых и талантливых людей, которые приложили усилия для развития проекта. Он также отдельно отметил руководителей концерна "Калашников" и госкорпорации "Ростех".