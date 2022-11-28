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28 ноября, 11:20

Путин наградил орденом "За военные заслуги" создателя пистолета Лебедева

<p>Дмитрий Лебедев. Обложка © <a href="https://img.kalashnikovgroup.ru/1200,fit/https://cdn.kalashnikovgroup.ru/static/images/l/-/3/l-3-new-24402-1080.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kalashnikovgroup</a></p>

Дмитрий Лебедев. Обложка © Kalashnikovgroup

Президент России Владимир Путин вручил орден "За военные заслуги" создателю линейки пистолетов Лебедева, ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода (ИМЗ, "Ижмех") Дмитрию Лебедеву. Об этом сообщает пресс-служба концерна "Калашников".

"Президент России Владимир Владимирович Путин 25 ноября 2022 года в торжественной обстановке вручил ведущему инженеру-конструктору Ижевского механического завода Дмитрию Лебедеву орден "За военные заслуги", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Лебедев получил награду за заслуги в разработке, производстве и введении в эксплуатацию современной военной техники и вооружения, укрепление обороноспособности страны и "многолетний добросовестный труд". Инженер, в частности, создал основные технические решения пистолета Лебедева компактного ПЛК и модульных пистолетов Лебедева МПЛ и МПЛ1.

Сам конструктор при награждении отметил, что орден — высокая оценка не только его деятельности, но и многих умелых и талантливых людей, которые приложили усилия для развития проекта. Он также отдельно отметил руководителей концерна "Калашников" и госкорпорации "Ростех".

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Варвара Романова

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