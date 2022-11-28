Иран потребовал дисквалифицировать сборную США на ЧМ-2022

Федерация футбола Ирана направила в Комитет по этике ФИФА жалобу с требованием дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны. Об этом пишет The Guardian.

Иран считает, что США проявили неуважение к их флагу. В жалобе сказано, что пресс-служба американской сборной выложила в соцсетях снимок иранского флага без эмблемы Исламской Республики.

ФИФА отказалась от комментариев по этому поводу, но ряд источников издания предположил, что перспектива дисквалификации сборной США крайне маловероятна.

Ранее представители американской сборной рассказали, что отказались от изображения официального флага Ирана в знак поддержки иранских женщин, которые борются за права человека. Позже информацию об этом удалили и добавили в публикации корректный флаг.