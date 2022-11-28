Иран потребовал дисквалифицировать сборную США на ЧМ-2022
Иран требует дисквалифицировать сборную США на ЧМ в Катаре за оскорбление флага
Федерация футбола Ирана направила в Комитет по этике ФИФА жалобу с требованием дисквалифицировать сборную США на 10 матчей за оскорбление достоинства страны. Об этом пишет The Guardian.
Иран считает, что США проявили неуважение к их флагу. В жалобе сказано, что пресс-служба американской сборной выложила в соцсетях снимок иранского флага без эмблемы Исламской Республики.
ФИФА отказалась от комментариев по этому поводу, но ряд источников издания предположил, что перспектива дисквалификации сборной США крайне маловероятна.
Ранее представители американской сборной рассказали, что отказались от изображения официального флага Ирана в знак поддержки иранских женщин, которые борются за права человека. Позже информацию об этом удалили и добавили в публикации корректный флаг.
Матч группового этапа чемпионата мира между Ираном и США должен состояться 29 ноября в 22:00. Напомним, после второго тура сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав четыре очка. Следом — команды Ирана (3) и США (2). При этом Уэльс, имея в активе лишь один балл, находится на последнем месте в группе. Очный матч между Англией и Уэльсом пройдёт 29 ноября.
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