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Опубликовано 28 ноября 2022, 11:38

ВС РФ в ЛНР отбросили украинские войска и уничтожили более 50 бойцов

В Луганской Народной Республике Вооружённые силы Украины пытались атаковать российские позиции в направлении Куземовки, однако ВС РФ отбросили противника на исходные позиции. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении противник силами двух ротных тактических групп предпринял попытку атаковать российские позиции в направлении населённого пункта Куземовка Луганской Народной Республики. В результате нанесённого огневого поражения атаки отражены, подразделения ВСУ отброшены на исходные позиции в районе населённого пункта Берестовое Харьковской области", — заявил представитель ведомства.

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Он добавил, что российские войска уничтожили более 50 украинских военнослужащих, один танк, а также два бронетранспортёра и пикап.

Ранее Лайф писал о том, что на Запорожском направлении за четыре дня союзные силы предотвратили порядка пяти попыток прорыва Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Дмитрий Рогулин

Илья Суриков
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