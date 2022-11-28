Комбат "Спарты" Жога перечислил критерии для вступления в его батальон

Командир разведывательного батальона "Спарта" полковник Народной милиции ДНР Артём Жога объяснил, какие требования предъявляются к кандидатам, желающим вступить в ряды подразделения.

"Критерии — не судим, отсутствие медицинских противопоказаний. Это гепатиты, ВИЧ, хронические заболевания, которые будут мешать прохождению службы. Возраст — от 18 лет", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

Жога признался, что в батальон берут и старше 45, а ему самому скоро исполнится 48, но комбат считает себя "более-менее живчиком". Он добавил, что воюют представители "Спарты" на Донецком направлении, которое очень хорошо знают.