С ёлкой и подарками: У пухлого енота Тёмы из Кемерова прошла новогодняя фотосессия

Ставший настоящей звездой Интернета 17-килограммовый енот Тёма из Кемерова поучаствовал в новогодней фотосессии, которую организовала хозяйка Елена Троскина. В съёмке для хвостатого были определённые реквизиты: ёлочка, мягкий плед и огонь в камине. Фотосессию устроили дома и во дворе. Не остались без снимков и другие животные семейства.

Хозяйка кемеровского 17-килограммового енота Тёмы Елена Троскина рассказала, как хвостатые появлялись в её доме. Видео © LIFE

В беседе с Лайфом Троскина шутливо заметила, что новый питомец появляется в семье практически каждый год, поэтому фотосессии со временем становятся не актуальными. Сейчас Елена вместе с мужем Олегом также заботятся о двухгодовалом псе породы веймаранер по кличке Космос, щенке кокапу Падди, коте Жорике, а также собаке из приюта Вероне. Женщина отдельно остановилась на том, как енот Тёма появился в доме.

"Шесть лет назад получилось так, что мой муж управлял контактным зоопарком. Решили [там] завести енота. Даже не представляла, как он выглядит. И приезжает маленький в переноске такой комочек. Оказывается, что он не умеет ни есть, ни пить, ни в туалет ходить. Естественно, мы его забрали домой, я его выкормила. Так у нас остался енот", — отметила Троскина.

Календарь с кемеровским 17-килограммовым енотом Тёмой на 2022 год. Фото © LIFE

К слову, за активной жизнью Тёмы на милых видео следит несколько сотен тысяч подписчиков по всему миру. Благодаря такой популярности енот помогает хозяйке зарабатывать деньги, снимаясь в рекламных роликах и участвуя в фотосессиях.

За годы, наполненные любовью и заботой, Тёма превратился в толстого енота и стал напоминать пушистый шар. Теперь он лишь отдалённо похож на своих худых сородичей. В детстве питомцу давали бутылочку с молоком каждые два-три часа, а затем делали массаж живота, чтобы помочь пищеварению. К слову, Тёма в принципе любит поесть. Он питается примерно так же, как и собаки, но его диету дополняют овощи, фрукты и даже морепродукты.

При этом со временем Тёма стал непослушным. Хозяйка тратит много сил, чтобы минимизировать ущерб для мебели в доме. Троскина также пожаловалась, что теперь не может смотреть любимые шоу в Интернете: как только она включает компьютер, енот забирается к ней на колени и возит лапами по экрану. А когда женщина хочет убраться, Тёма начинает бегать по всей квартире и поливать полы водой из ведра. Не даёт хвостатый и есть — он ворует пищу прямо из тарелки.

Троскина также рассказала, что за эти годы енот испортил пол на кухне, разорвал обои на стенах, а также погрыз занавески и трубы в ванной. Однако все грехи Тёме быстро прощаются, ведь его взаимная любовь к окружающему миру безгранична.