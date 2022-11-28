Токаев заявил, что у России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров

Нефтегазовый вопрос Казахстана и России требует переговоров, но Астана "не драматизирует". Соответствующее заявление сделал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Москве.

Токаев на встрече с Мишустиным в Москве. Видео © Telegram / "Правительство России"

"Есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идёт о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", — сказал Токаев.