Токаев заявил, что у России и Казахстана есть вопросы, требующие переговоров
Нефтегазовый вопрос Казахстана и России требует переговоров, но Астана "не драматизирует". Соответствующее заявление сделал казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным в Москве.
Токаев на встрече с Мишустиным в Москве. Видео © Telegram / "Правительство России"
"Есть вопросы, которые требуют дополнительного согласования и даже переговоров. В частности, речь идёт о газовой сфере. Но здесь мы не драматизируем", — сказал Токаев.
Напомним, накануне Токаев прилетел в Москву, это его первый зарубежный визит после переизбрания на пост президента. Казахстанский лидер уже пообщался с главой российского государства Владимиром Путиным. По итогам встречи стороны подписали декларацию по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между РФ и Казахстаном.
Telegram / "Правительство России"