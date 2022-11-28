Рудковская: Мне интересно наблюдать за Трусовой, потому что она рушит стереотипы
Известный продюсер, совладелица академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская рассказала, что ей интереснее наблюдать за историей фигуристки Александры Трусовой, чем за олимпийской чемпионкой Анной Щербаковой.
"Мы делали исследование, и мне кажется, что есть история "абсолютного отличника". Что очень здорово и хорошо! А есть бунтарь. <...> У каждого своя жизнь, своя судьба в спорте. Просто мне интереснее наблюдать за Сашей Трусовой, потому что она рушит стереотипы", — приводит слова продюсера "Спорт-Экспресс".
Рудковская напомнила, что фигуристка ранее заявила о намерении продолжать кататься, несмотря на травму спины, и она это делает. По её словам, "сложный путь" притягивает к спортсменке ещё больше интереса. Как отметила продюсер, Трусова могла пропустить год, чтобы лечиться и восстанавливаться, но "она не боится падать", ей совершенно всё равно, что о ней говорят.
"Она этого точно не боится и постепенно набирает форму. Саша Трусова — это Netflix. А Аня Щербакова — это жизнь. У Саши всё как в кино! Я люблю красивые истории длиною не в один олимпийский цикл", — заключила Рудковская.
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ТАСС / Егор Алеев