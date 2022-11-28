Евгения Медведева сплющила грудь руками и показала пухлые бёдра, но фанаты увидели нечто большее
Пока одни пишут, что фигуристка давит секс, которого нет, другие восхищаются очередным перевоплощением двукратной чемпионки мира. Женя же и нападки, и комплименты оставляет без ответа.
Фигуристка Евгения Медведева порадовала подписчиков кадрами из новой фотосессии, в которой предстала в образе то ли Марион Котийяр, то ли Диты фон Тиз. Женя облачилась в платье в пол с глубоким декольте, которое не требует бюстгальтера, надела длинные перчатки и каблуки. Наряд спортсменка дополнила роскошными украшениями и ярким макияжем со стрелками и красными губами. На снимках Медведева то отводит томный взгляд, то смотрит прямо в камеру.
Фигуристка Евгения Медведева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj / Дима Ермузевич
"Пышные бёдра и красные губы", — подписала Женя фотографии. А в ответ от восторженных друзей и поклонников получила кучу добрых слов: "У-ля-ля 😍", "Вот сейчас реально нет слов…😳❤️🔥", "Дайте "Оскар" этой богине👑", "Жарко, жарко! Евгения — роскошная красотка!", "Красавица! Это шедеврально! 🔥🔥🔥", "Я не дышу — нельзя быть такой прекрасной😍😍", "Российская Кендалл Дженнер".
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj / Дима Ермузевич
И пока одни не знают, как ещё дать Жене понять, что она самая-самая, другие скупы на тёплые слова: "Антисекс", "Не её это", "Красиво, но сексуальной энергии у неё нет, просто, я так понимаю, тут ставка на секс. А так да, красивая девушка", "Извините, но секса нет 🤷♀️", "Так и хочет раздеться — в чём прикол?🤦🏻", "Такой юной девушке не совсем идёт образ роковой дамы", "Женя неузнаваема. Данный образ не для неё", "Уже и недалеко до Волочковой... Скоро догонит".
Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj / Дима Ермузевич
Медведева побеждала на чемпионатах мира и Европы в 2016 и 2017 годах. На Играх-2018 в южнокорейском Пхёнчхане завоевала две серебряные медали — в личном и командном турнирах. В последний раз фигуристка участвовала в официальных соревнованиях в декабре 2019 года — на чемпионате России, с которого снялась перед произвольной программой из-за сломанного на тренировке конька и травмы ноги. О её биографии и жизненном пути читайте на сайте uznayvse.ru.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / jmedvedevaj / Дима Ермузевич