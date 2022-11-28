10 самых горячих фото Иваны Кнолль, объясняющих, чем "мисс Хорватия" разгневала катарцев

Хорватская модель Ивана Кнолль оскандалилась на чемпионате мира по футболу в Катаре из-за откровенных нарядов, которые демонстрирует не только подписчикам в соцсетях, но и болельщикам, слетевшимся на мундиаль со всего света. На первый матч "пламенных", который закончился нулевой ничьей, красотка пришла в платье в пол с глубоким декольте. Местные жители потребовали, чтобы Ивана наряжалась не так откровенно, но Кнолль слушать не стала и на матч с Канадой заявилась в мини. Вероятно, её горячая поддержка и помогла хорватам обыграть соперников из Страны кленового листа.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / knolldoll

Об Иване известно немногое. Блогерше 30 лет, она родилась во Франкфурте в сентябре 1992-го, училась в частной школе, университетского образования не получила. Да и зачем оно ей? Когда имеешь сотни тысяч подписчиков, роскошная жизнь обеспечена.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / knolldoll

Кнолль живёт в Майами, часто путешествует, любит фотографироваться, обожает люксовые авто и предпочитает такую недвижимость, которую многие видели лишь на картинках. Она частая гостья на крутых яхтах и в лучших отелях мира, но личную жизнь старается не светить.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / knolldoll

Зарабатывает Ивана не только как инфлюенсер, но и как предприниматель. Девушка запустила в производство купальники и мужские плавки в цветах хорватского флага, и её бизнес вполне успешен.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / knolldoll

Что до снимков в соцсетях, Ивана ежедневно делится эффектными кадрами, публикует и фото топлес, естественно, прикрывая всё самое интересное. И, пока жители Катара всё сильнее требуют посадить её в тюрьму за неуважение к традициям, оголяется ещё больше. А мужчины комментируют: "Могла прийти на матч и голая", "Удивлён, что тебя не арестовали", "Вперёд, детка, покажи этим тёмным мужчинам, на что способна!"