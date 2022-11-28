Сестра Фриске отметила День матери, показав архивное фото беременной Жанны, которое ещё никто не видел

Сестра Жанны Фриске Наталья, которая в апреле родила первенца, показала неизданный кадр, сделанный во время беременности бывшей солистки "Блестящих". На фото Жанна стоит в кустах зелени в ярком закрытом купальнике и нежно смотрит в камеру. Вероятно, снимок был сделан в Майами, где весной 2013-го Фриске родила сына Платона телеведущему Дмитрию Шепелеву.

"Мой любимый систер. Ты была бы самой лучшей мамой для нашего маленького принца. Как жаль, что ты не успела насладиться этими моментами", — написала Наталья Фриске.

Жанна Фриске во время беременности сыном Платоном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / friske_natalia

Не все пользователи Сети оценили решение сестры артистки поделиться кадром. Вот какие комментарии оставили под фото: "Не надоело им хайповать на имени"; "Систер" — так по-дебильному звучит"; "Родственники — поганцы! Всё пиарятся на смерти Жанны! Как не стыдно, позорище!"; "По новому заходу начали крутить. Завтра будут фотки из роддома. Кому-то надо это?".