Сестра Фриске отметила День матери, показав архивное фото беременной Жанны, которое ещё никто не видел
В Сети пристыдили родных экс-"блестящей" — пользователи считают, что близким пора перестать пиариться и хайповать на имени Жанны.
Сестра Жанны Фриске Наталья, которая в апреле родила первенца, показала неизданный кадр, сделанный во время беременности бывшей солистки "Блестящих". На фото Жанна стоит в кустах зелени в ярком закрытом купальнике и нежно смотрит в камеру. Вероятно, снимок был сделан в Майами, где весной 2013-го Фриске родила сына Платона телеведущему Дмитрию Шепелеву.
"Мой любимый систер. Ты была бы самой лучшей мамой для нашего маленького принца. Как жаль, что ты не успела насладиться этими моментами", — написала Наталья Фриске.
Жанна Фриске во время беременности сыном Платоном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / friske_natalia
Не все пользователи Сети оценили решение сестры артистки поделиться кадром. Вот какие комментарии оставили под фото: "Не надоело им хайповать на имени"; "Систер" — так по-дебильному звучит"; "Родственники — поганцы! Всё пиарятся на смерти Жанны! Как не стыдно, позорище!"; "По новому заходу начали крутить. Завтра будут фотки из роддома. Кому-то надо это?".
Жанна Владимировна Фриске — солистка группы "Блестящие" с 1996 по 2003 год. С 2003 по 2013 год строила сольную карьеру. Снялась в фильмах "Ночной дозор", "О чём говорят мужчины", участвовала в реалити-шоу "Последний герой", была ведущей проекта "Каникулы в Мексике". О биографии и творческом пути Фриске читайте на сайте uznayvse.ru.
Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / friske_natalia, © ТАСС / Анна Салынская