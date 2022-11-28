Пользователи соцсетей ополчились на Dior, углядев поддержку России на фото моделей у берёзок

Промокампания модного дома Dior в стиле a la russe. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dior

В Сети разгорелись очередные модные баталии — на этот раз поводом стала тематическая коллекция бренда Dior, посвящённая сказкам. Дом моды показал "ледяное царство", где все берёзы в серебре, а модели — в белоснежных кружевных платьях. Одежда и аксессуары сильно напоминают традиционно русские — кафтаны, платки, жемчуг. Публикации в соцсетях "Диор" не остались без внимания как русских модников, так и их западных оппонентов.

"Вологодское кружево, душегрейка, снег и берёзы, хороводы! Ребята, давно не было такого красивого прочтения а-ля рюс!", "Так сразу стало тепло на душе", — восхитились россиянки.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dior

"Сейчас ещё Dior за русский стиль раскритикуют", — предположила одна из подписчиц и как в воду глядела. Пока одни писали, что фотосессия удалась, а отмены нашей культуры не произошло, другие задавали вопросы, как дом моды может поддерживать Россию.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dior

Между тем на горячей линии "Диор" Лайфу пояснили, что никакой отсылки к РФ в новой коллекции нет. "Практически каждый год, если брать новые коллекции или "круазье", которая идёт, в основном у них идут как сказки, скажем так, детские сказки. В том году была, допустим, такая более тёмная версия сказок — про ведьм и сама коллекция была в более тёмных тонах. Данная [коллекция] тоже ассоциируется со сказками, но у нас не было подтверждения, что напрямую связана с Россией", — заметила собеседница Лайфа.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / dior

При этом на горячей линии Dior признали, что схожесть с русскими мотивами действительно есть: и стиль одежды, и берёзы на заднем плане. Некоторые изделия из этой коллекции уже доступны для клиентов европейских бутиков, магазины "Диор" в России пока закрыты.