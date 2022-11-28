Сборная Ганы победила Южную Корею в матче ЧМ-2022 с двумя дублями
Сборная Ганы победила команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Эр-Райяне и завершилась со счётом 3:2.
Первый тайм остался за африканскими игроками, голами отметились Мохаммед Салису (24-я минута) и Мохаммед Кудус (34-я минута). Во второй половине Чо Гю Сон оформил дубль за три минуты, забив на 58-й и 61-й, однако спустя семь минут Кудус дублем поставил точку в игре.
Гана набрала три очка и поднялась на второе место в группе H. Южнокорейцы с одним баллом замыкают таблицу. Португалия и Уругвай свой матч начнут в 22:00 мск.
Напомним, в первом туре Гана проиграла Португалии, а Южная Корея сыграла вничью с Уругваем. В заключительных матчах группового этапа ганцы встретятся с уругвайцами, а южнокорейцы — с португальцами.
Спорт
Евгения Медведева сплющила грудь руками и показала пухлые бёдра, но фанаты увидели нечто большее
сегодня в 14:22
Футбольный эксперт Созин назвал стадом подравшихся игроков "Зенита" и "Спартака"
сегодня в 14:22
Альварес пришёл в ярость после того, как Месси "вытер пол" футболкой сборной Мексики
сегодня в 12:42
Twitter / FIFA World Cup