Сборная Ганы победила Южную Корею в матче ЧМ-2022 с двумя дублями

Сборная Ганы победила команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Эр-Райяне и завершилась со счётом 3:2.

Первый тайм остался за африканскими игроками, голами отметились Мохаммед Салису (24-я минута) и Мохаммед Кудус (34-я минута). Во второй половине Чо Гю Сон оформил дубль за три минуты, забив на 58-й и 61-й, однако спустя семь минут Кудус дублем поставил точку в игре.

Гана набрала три очка и поднялась на второе место в группе H. Южнокорейцы с одним баллом замыкают таблицу. Португалия и Уругвай свой матч начнут в 22:00 мск.