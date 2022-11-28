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28 ноября, 15:08

Сборная Ганы победила Южную Корею в матче ЧМ-2022 с двумя дублями

Сборная Ганы победила команду Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча проходила в Эр-Райяне и завершилась со счётом 3:2.

Первый тайм остался за африканскими игроками, голами отметились Мохаммед Салису (24-я минута) и Мохаммед Кудус (34-я минута). Во второй половине Чо Гю Сон оформил дубль за три минуты, забив на 58-й и 61-й, однако спустя семь минут Кудус дублем поставил точку в игре.

Гана набрала три очка и поднялась на второе место в группе H. Южнокорейцы с одним баллом замыкают таблицу. Португалия и Уругвай свой матч начнут в 22:00 мск.

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Напомним, в первом туре Гана проиграла Португалии, а Южная Корея сыграла вничью с Уругваем. В заключительных матчах группового этапа ганцы встретятся с уругвайцами, а южнокорейцы — с португальцами.

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Twitter / FIFA World Cup

Артур Лапсаков

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