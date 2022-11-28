Альварес пришёл в ярость после того, как Месси "вытер пол" футболкой сборной Мексики

Известный мексиканский боксёр Сауль Альварес пришёл в ярость от поступка звезды футбольной сборной Аргентины Лионеля Месси. Скандал разгорелся после завирусившегося видеоролика, где запечатлено празднование победы аргентинцев над мексиканцами на ЧМ-2022 в Катаре. На кадрах видно, что сидящий в раздевалке Месси наступил на футболку сборной Мексики.

Месси "вытер пол" футболкой сборной Мексики. Видео © VK / "Я люблю спорт!"

Естественно, поступок знаменитого форварда вызвал гнев среди многих мексиканцев, включая Альвареса. Боксёр отметил, что уважает Аргентину, но при этом просит того же отношения к собственной стране. При этом он заявил, что не хотел бы, чтобы Месси когда-нибудь попался ему на глаза.