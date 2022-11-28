Сербия сыграла вничью с Камеруном, не удержав преимущество в два мяча
Сборная Сербии не смогла обыграть Камерун в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, ведя по ходу встречи в два мяча. Поединок, проходивший в Аль-Вакре, завершился со счётом 3:3.
Первыми отличились африканцы: на 29-й минуте мяч забил Жан-Шарль Кастеллетто, но на перерыв в лидерах ушли европейцы благодаря голам Страхини Павловича и Сергея Милинковича-Савича в добавленное к первому тайму время. На 53-й минуте Александар Митрович удвоил преимущество сербов, но голы Венсана Абубакара на 63-й и Эрика Шупо-Мотинга на 66-й принесли камерунцам ничью.
Команды с одним очком в активе занимают третью и четвёртую строчки в таблице группы G. Сборные Бразилии и Швейцарии, тоже выступающие в квартете, начнут поединок в 19:00 мск.
Напомним, в первом туре сборная Сербии проиграла Бразилии, а Камерун уступил Швейцарии. В заключительном туре сербы встретятся со швейцарцами, а камерунцы сыграют с бразильцами.
Twitter / FIFA World Cup