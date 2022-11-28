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28 ноября, 12:34

Сербия сыграла вничью с Камеруном, не удержав преимущество в два мяча

Сборная Сербии не смогла обыграть Камерун в матче второго тура группового этапа чемпионата мира в Катаре, ведя по ходу встречи в два мяча. Поединок, проходивший в Аль-Вакре, завершился со счётом 3:3.

Первыми отличились африканцы: на 29-й минуте мяч забил Жан-Шарль Кастеллетто, но на перерыв в лидерах ушли европейцы благодаря голам Страхини Павловича и Сергея Милинковича-Савича в добавленное к первому тайму время. На 53-й минуте Александар Митрович удвоил преимущество сербов, но голы Венсана Абубакара на 63-й и Эрика Шупо-Мотинга на 66-й принесли камерунцам ничью.

Команды с одним очком в активе занимают третью и четвёртую строчки в таблице группы G. Сборные Бразилии и Швейцарии, тоже выступающие в квартете, начнут поединок в 19:00 мск.

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Напомним, в первом туре сборная Сербии проиграла Бразилии, а Камерун уступил Швейцарии. В заключительном туре сербы встретятся со швейцарцами, а камерунцы сыграют с бразильцами.

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Twitter / FIFA World Cup

Артур Лапсаков

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