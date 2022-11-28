Футбольный эксперт Созин назвал стадом подравшихся игроков "Зенита" и "Спартака"

Игроки "Зенита" и "Спартака", устроившие массовую драку в концовке матча Кубка России, показали себя стадом, которое не мог остановить никто. Такое заявление сделал футбольный эксперт Андрей Созин.

"Они стали просто биться стенка на стенку, и их не могли остановить ни тренеры, ни судьи — никто. Это было какое-то стадо", — приводит его слова телеканал "Звезда".

По словам эксперта, произошедшее на поле является самым настоящим ЧП, которое должно повлечь за собой максимально жёсткое наказание как лично в адрес участников стычки, так и обеих команд. Созин отметил, что если болельщики устроят такое побоище на трибунах, то их лишат Fan ID.

"Если это будет условно один-два матча или безусловно один-два матча, то это не борьба с хулиганством. Здесь наказывать нужно клуб, который довёл до такой ситуации, что запасные "Спартака" выскочили и вели себя как боксёры. Вчера ситуация вышла за рамки вменяемости", — резюмировал Созин.