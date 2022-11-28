Актёр Андрей Ургант рассказал о главном подарке, который получил на день рождения

Российский актёр и телеведущий Андрей Ургант сегодня отмечает 66-летие. В беседе с газетой "Петербургский дневник" артист рассказал о главном подарке, который он получил на день рождения.

"Главного подарка уже дождался. Это такая маленькая штучка, которая собирает листья с участка. Она их как собирает, так и сдувает, очень удобно. Очень доволен!" — отметил он.

Ургант также рассказал о том, как начинался его праздничный день. Так, утром актёр сделал зарядку и облился ледяной водой во дворе. Затем телеведущий отправился на кладбище, где похоронена его мама. В планах у артиста также занятия скандинавской ходьбой. Он отметил, что не смотрит новости, чтобы оставаться в хорошем настроении.

Телеведущий также напомнил, что в начале декабря в Сыктывкаре сыграет главную роль в постановке по мотивам рассказов еврейского писателя Шолома-Алейхема о Тевье-молочнике. В том же городе Ургант будет участвовать в спектакле "Поминальная молитва" в качестве приглашённого артиста.