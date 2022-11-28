Финалист "Битвы экстрасенсов" объяснил странные находки в свердловском лесу

Любой серьёзный эзотерик будет убирать за собой, а зеркала, ножи и другие предметы, найденные в лесу города Ревды Свердловской области, оставили местные жители ради хайпа. Такое мнение высказал финалист шоу "Битва экстрасенсов" Данис Глинштейн.

"Игра на показуху, люди любят хайпануть: сейчас всё на видео снимают ради хайпа. Это всё чушь и ерунда, игра на показуху, серьёзные специалисты таким не промышляют. Любой эзотерик должен убирать за собой — на кладбище, в лесу, где бы он ни был", — приводит его слова Ura.ru.

В этом случае, уверен Глинштейн, произошло свинство, а не магия. Это мнение поддерживает и местный житель Сергей, который также сомневается, что предметы остались после какого-то ритуала. Однако некоторых пугают странные находки. Так, другая жительница, Татьяна, призналась, что люди находят в лесу разбитые зеркала, ножи, рассыпанную соль и алкоголь уже два года, а дети боятся ходить через это место.