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28 ноября, 13:49

Пушилин: ВСУ пытались контратаковать в направлении Угледара, но понесли большие потери

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные пытались контратаковать в направлении Угледара, но понесли серьёзные потери. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается направления Угледарского, то [ВСУ] пытались контратаковать по направлению Павловки, Шевченко, но нашими подразделениями и морпехами, в том числе и бойцами "Каскада" (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР. — Прим. Лайфа), попытки противника эти были пресечены, и противник понёс очень серьёзные потери", — сказал он.

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Ранее Пушилин сообщил, что союзные силы уже близки к тому, чтобы взять Артёмовск в оперативное окружение. Он отметил, что наши подразделения продвигаются вперёд.

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Getty Images / SOPA Images / Ashley Chan

Варвара Романова

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