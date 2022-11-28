Пушилин: ВСУ пытались контратаковать в направлении Угледара, но понесли большие потери

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские военные пытались контратаковать в направлении Угледара, но понесли серьёзные потери. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия 24".

"Что касается направления Угледарского, то [ВСУ] пытались контратаковать по направлению Павловки, Шевченко, но нашими подразделениями и морпехами, в том числе и бойцами "Каскада" (оперативно-боевое тактическое формирование ДНР. — Прим. Лайфа), попытки противника эти были пресечены, и противник понёс очень серьёзные потери", — сказал он.