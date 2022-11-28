Стало известно о подготовке украинской властью операции по захвату Крыма

Власти Украины готовили операцию по "возвращению" Крыма к 2023 году. Об этом в понедельник пишет журнал The Economist со ссылкой на бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского.

Конкретных сроков начала наступательной операции генерал-лейтенант не назвал под предлогом того, что украинской армии перед этим предстоит "выиграть ещё много сражений".

"Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились", — добавил Забродский.