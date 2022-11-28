Стало известно о подготовке украинской властью операции по захвату Крыма
Экс-глава ВДВ Украины Михаил Забродский заявил, что Киев готовил операцию по возвращению Крыма к 2023 году
Власти Украины готовили операцию по "возвращению" Крыма к 2023 году. Об этом в понедельник пишет журнал The Economist со ссылкой на бывшего командующего Десантно-штурмовыми войсками Украины Михаила Забродского.
Конкретных сроков начала наступательной операции генерал-лейтенант не назвал под предлогом того, что украинской армии перед этим предстоит "выиграть ещё много сражений".
"Если бы мы сообщали о наших планах в социальных сетях и по телевидению, мы бы ничего не добились", — добавил Забродский.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что курс президента Украины Владимира Зеленского на "победу и возвращение Крыма" обречён на неудачу. В Крыму также заявили, что Зеленскому "никогда не видать" полуострова. В Кремле сообщили, что воспринимают заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании "вернуть Крым невоенным путём" как дискуссию об отчуждении территорий России, а об этом не может быть и речи, предупредил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
К слову, амбициозные планы Украины по "возвращению" полуострова озвучивали ранее замминистра обороны Незалежной Владимир Гаврилов и глава офиса президента страны Андрей Ермак. На заявление уже отреагировали в Совфеде, отметив, что намерения украинской власти разрушатся о реальность. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев напомнил, что когда-то и Киев был столицей Древней Руси, являлся малороссийским городом в составе Российской империи, а затем — столицей республики в составе СССР.
ТАСС / Сергей Мальгавко