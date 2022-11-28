МИД РФ заявил послу Норвегии в Москве о недопустимости преследования россиян
МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Роберта Квиле и заявил ему о недопустимости задержаний и судебных процессов в отношении российских граждан. Об этом сказано на сайте внешнедипломатического ведомства.
"В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении росграждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Квиле. Ему было заявлено о недопустимости подобной практики", — сказано в записи.
Приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия, указали в МИД. Москва призывает норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности.
Ранее Лайф рассказывал о россиянах, которые были задержаны в Норвегии за съёмку военных объектов. Всего за две недели было задержано девять человек, четверых из них отпустили на свободу после нескольких дней ареста. Истории связаны с тем, что после начала спецоперации на Украине гражданам РФ в Норвегии запретили пользоваться беспилотниками.
VK / МИД России