МИД РФ заявил послу Норвегии в Москве о недопустимости преследования россиян

МИД России вызвал посла Норвегии в Москве Роберта Квиле и заявил ему о недопустимости задержаний и судебных процессов в отношении российских граждан. Об этом сказано на сайте внешнедипломатического ведомства.

"В связи с имевшими место в последние месяцы задержаниями и судебными процессами в отношении росграждан по обвинению якобы в противозаконном использовании беспилотных летательных аппаратов 28 ноября в МИД России был вызван посол Королевства Норвегия Р. Квиле. Ему было заявлено о недопустимости подобной практики", — сказано в записи.

Приговоры в отношении россиян политически мотивированы и не имеют ничего общего с принципами справедливого и непредвзятого правосудия, указали в МИД. Москва призывает норвежские власти отказаться от подобных русофобских акций и преследования российских граждан по признаку национальной принадлежности.