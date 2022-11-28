Родителям объяснили, почему не стоит "включать" детское поведение при общении с ребёнком

Родителям при общении с ребёнком не стоит "включать" детское поведение, так как это чревато конфликтами. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-психотерапевт АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Ирина Крашкина.

"Авторитет взрослого родителя помогает в структурировании воспитания ребёнка, но, безусловно, периодически нам очень хочется перейти на ипостась ребёнка в общении со своим малышом, и тогда ребёнок уже воспринимает нас не как взрослого, а как ровню себе. И в этом таятся определённые возможные конфликты в общении родителя с ребёнком", — отметила она.

По словам эксперта, когда родитель начинает кричать на ребёнка — это и есть пример "детского" поведения. Кроме того, иногда взрослые могут физически наказать малыша, из-за чего тот начинает плакать и кататься по полу. По словам психотерапевта, при непонимании между родителем и ребёнком у последнего открывается "карта памяти". Он вспоминает, что взрослый может вести себя как малыш, и это впоследствии нарушает взаимоотношения. Крашкина отметила, что в детсаду ребёнок самостоятельно завязывает шнурки и послушно выполняет требования, так как воспитатель не опускается до роли играющего с ним сверстника.

"Если мы конкретно говорим об общении родителя с ребёнком, то всегда мы общаемся нашим родительским "я" с "я" ребёнка. Под родительским "я" подразумеваются и наше терпение, наша любовь, наше внимание", — заключила Крашкина.