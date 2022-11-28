Балтийский флот начал заводские ходовые испытания фрегата "Адмирал Головко"

В ходе начавшихся заводских ходовых испытаний новейший фрегат "Адмирал Головко" проекта 22350 впервые вышел в море, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

"Силы Балтийского флота обеспечивают проведение заводских ходовых испытаний (ЗХИ) новейшего фрегата проекта 22350 "Адмирал Головко". В настоящее время фрегат вышел в Балтийское море для проведения заводских ходовых испытаний", — сказано в записи.

В Балтфлоте добавили, что в ходе них в различных режимах проводятся скоростные, манёвренные и вибрационные испытания фрегата. Для этого задействованы корабли и суда обеспечения, а также морская авиация флота.