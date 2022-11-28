Пушилин: В Марьинке бои идут уже в центре города

Российские военные ведут бои с ВСУ уже в центре Марьинки. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Бои идут уже в центре города. Удаётся нашим подразделениям выводить людей в безопасное место. Есть определённые успехи", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".