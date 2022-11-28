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28 ноября, 13:16

Пушилин: В Марьинке бои идут уже в центре города

Российские военные ведут бои с ВСУ уже в центре Марьинки. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

"Бои идут уже в центре города. Удаётся нашим подразделениям выводить людей в безопасное место. Есть определённые успехи",  сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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А в конце сентября Минобороны РФ сообщало о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в направлении населённого пункта Марьинка. Потери противника составили свыше 50 украинских бойцов.

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ТАСС / EPA / SERGEI ILNITSKY

Александра Вишнякова

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