Стало известно, кто ещё может претендовать на роль Джеймса Бонда

Новым Джеймсом Бондом может стать британский актёр Аарон Тейлор-Джонсон. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники.

Аарон Тейлор-Джонсон. Фото © ТАСС / EPA / JEON HEON-KYUN

По данным СМИ, 32-летний актёр принял участие в кинопробах и произвёл большое впечатление на продюсера Барбару Брокколи. На данный момент, как отмечает инсайдер, артист является одним из фаворитов. Среди других претендентов по-прежнему остаются Генри Кавилл, Том Харди и Реге-Жан Пейдж.

Аарон Тейлор-Джонсон стал широко известен после съёмок в картине "Стать Джоном Ленноном" (2009), где сыграл главную роль. Кроме того, в 2017 году он получил "Золотой глобус" за роль Рэя Маркуса в картине "Под покровом ночи". Также снимался в проектах "Пипец", "Анна Каренина", "Довод", а фанатам Marvel знаком как Пьетро Максимофф (Ртуть) в фильме "Мстители: Эра Альтрона".