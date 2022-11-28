Два кандидата на должность главы Северодвинска опубликовали одинаковые посты о выдвижении

В Архангельской области два кандидата на пост главы города Северодвинска опубликовали в соцсетях практически идентичные сообщения о своём выдвижении. В них отличаются только их личные фотографии и данные об образовании.

Кандидаты на пост главы Северодвинска опубликовали похожие посты. Фото © VK / Евгений Звягин / Алексей Полозов

Оба кандидата придерживаются разных позиций касательно того, как это произошло. Один из них — депутат Приморского района Алексей Полозов — считает, что предприниматель Евгений Звягин просто скопировал его текст.

"Евгений — мой очень хороший знакомый, но он не кандидат. Он даже не подавал документов, а наша жёлтая пресса подхватила непроверенную информацию. Хотел, наверное, поддержать себя и меня, просто скопировав текст", — прокомментировал Полозов "Газете.ru".

А вот Звягин в разговоре с изданием опроверг слова Полозова. Он объяснил "невероятным совпадением" то, что их публикации настолько похожи. По словам кандидата, его секретарь взял первое попавшееся фото мэрии из Интернета. С текстом поступили так же.

"Основа текста также взята из Интернета и внесены небольшие изменения, видимо, Полозов поступил так же", — заявил Звягин.

Бывший глава Северодвинска Игорь Скубенко ушёл в отставку 24 ноября. Нового руководителя депутаты должны назначить 13 декабря.