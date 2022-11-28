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28 ноября, 12:56

Медведев предрек скорый "развод" США с Евросоюзом из-за "экономической неверности"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрёк скорый "развод" США и ЕС и муторный раздел "совместно нажитого имущества". Причина в том, что Вашингтон забыл об интересах "некрасиво стареющей Европы".

"Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина – явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения "супружеского долга". Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно "в семью", оказывается, нагло врал своей постылой Европе", написал Медведев в телеграм-канале.

Он уличил США в нежелании делиться прибылью с Европой, а также в том, что Вашингтон забирает у "престарелого партнёра" последнее, прикрываясь "красивыми, но пустыми политическими высказываниями". Европа же могла бы начать новую самостоятельную жизнь, если бы ей хватило решительности, но это, как считает Медведев, вряд ли произойдёт.

Александра Вишнякова

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