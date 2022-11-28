Медведев предрек скорый "развод" США с Евросоюзом из-за "экономической неверности"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрёк скорый "развод" США и ЕС и муторный раздел "совместно нажитого имущества". Причина в том, что Вашингтон забыл об интересах "некрасиво стареющей Европы".

"Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина – явная экономическая неверность, а порой и демонстративный отказ от выполнения "супружеского долга". Альфа-самец Пиндостан, несмотря на все свои клятвы в верности, любви до гроба и глумливые обещания все доходы приносить исключительно "в семью", оказывается, нагло врал своей постылой Европе", — написал Медведев в телеграм-канале.