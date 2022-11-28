Пушилин: Украинские войска перебрасывают резервистов старше 55 лет с Херсонского направления

"С учётом того, что противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы с Херсонского направления [на Донецкое]. Но то, что рассказывают сами бойцы, подразделения, которые там находятся, — они говорят, что это преимущественно 55+ резервисты вооружённых формирований Украины, которые и не очень-то хотели бы оказаться на переднем крае", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".