Пушилин: Украинские войска перебрасывают резервистов старше 55 лет с Херсонского направления
Резервы ВСУ перебрасывают с Херсонского на Донецкое направление. Преимущественно это резервисты, которым больше 55 лет. С таким заявлением выступил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"С учётом того, что противник перебрасывает дополнительные силы, перебрасывает резервы с Херсонского направления [на Донецкое]. Но то, что рассказывают сами бойцы, подразделения, которые там находятся, — они говорят, что это преимущественно 55+ резервисты вооружённых формирований Украины, которые и не очень-то хотели бы оказаться на переднем крае", — рассказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее Лайф рассказывал о том, что Вооружённые силы России отразили две контратаки украинских военных на Южно-Донецком направлении.
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