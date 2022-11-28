Apple может лишиться 6 млн iPhone из-за протестов на заводе в китайском Чжэнчжоу
Беспорядки на предприятии компании Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, а также неблагоприятная ситуация с коронавирусом рискуют сократить производство смартфонов iPhone сразу на шесть миллионов штук. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информированные источники.
Протесты на заводе Foxconn в китайском городе Чжэнчжоу. Видео © Twitter / Anonyme Citoyen
Так, из-за волнений сотрудников, часть которых решила покинуть завод, Foxconn не может возобновить производство к концу месяца в полном объёме — 500 тысяч единиц ежедневно. Потери будут зависеть от того, насколько быстро компания сможет стабилизировать ситуацию.
Компенсировать возможные потери в производстве в текущем году Apple и Foxconn надеются в следующем.
Кроме того, компания решила выплатить бонусы в размере 1,8 тысячи долларов сотрудникам, продолжающим работать после введения жёстких ковидных ограничений и начала протестов. Таким образом фирма надеется сохранить количество персонала, необходимого для продолжения работы фабрики. Также работникам обещают повысить зарплату в декабре и январе.
Ранее Лайф рассказывал, что студенты ряда университетов в Китае устроили протесты против жёстких ковидных ограничений. Это происходит на фоне рекордных цифр заболеваемости ковидом, которые превышают 39 тысяч за сутки.
Twitter / Anonyme Citoyen