Подпал под "культуру отмены": Санкции против Деда Мороза назвали ударом по символьному ряду

Решение европейских властей внести Деда Мороза из Великого Устюга в санкционный список — это реализация Запада программы "культура отмены". Об этом заявил политолог Александр Асафов. В беседе с Лайфом он назвал введение рестрикций против российского волшебника ударом по символьному ряду.

"Тема только на первый взгляд может показаться абсурдной, однако это, безусловно, системная реализация той программы, которая на Западе очень изящно именуется "культурой отмены". По сути, это удар по символьному ряду, удар по каким-то узнаваемым вещам, несущим культурный контекст, связанный с Россией", — подчеркнул эксперт.

Во всём мире, продолжил он, мероприятия, которые связаны с распространением культурной идентичности посредством туризма, являются "мягкой силой". В качестве примера политолог привёл институты Гёте в Германии и Конфуция — в Китае. И в решении о санкциях против Деда Мороза нет никакой случайности, ведь в политике и идеологии Запада очень важна борьба с символами, в том числе религиозными и политическими силами. По словам Асафова, западные страны ведут войну против символов. Так, на примере с российскими спортсменами хорошо видна их борьба с флагом и гимном РФ. Поэтому рассчитывать на ошибку в составлении санкционных списков не стоит, ведь их авторы работают с особой внимательностью.

"Поэтому, безусловно, Дед Мороз пострадал за то, что он является частью культурного русского национального кода и способен быть привлекательным символом", — добавил эксперт.

Всё-таки, продолжил политолог, Дед Мороз ещё не подпал под влияние новой западной этики и "не стал двуполым геем или трансвеститом". Таким образом, традиционный символ потенциально привлекателен, поэтому на таком идеологическом фронте идёт достаточно острая борьба и она будет продолжаться.