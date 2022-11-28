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28 ноября, 13:26

Канье Уэста признали "антисемитом года"

Рэпера Канье Уэста признали "антисемитом года" по версии StopAntisemitism

Американский рэпер Канье Уэст занял первое место в десятке "антисемитов 2022 года". Соответствующий опрос провела некоммерческая наблюдательная организация StopAntisemitism.org, пишет New York Post.

"Йе [Канье Уэст] использует свою популярность для пропаганды антисемитских высказываний о евреях, власти и деньгах. Это проигрышная позиция", — указали в StopAntisemitism.

Второе место в антирейтинге занял Мохаммед Хадид, отец супермоделей Джиджи и Беллы Хадид. На третьей строчке оказался известный своими провокационными выходками нацист Джон Минадео – младший.

Adidas проверит анонимку о вызывающем поведении Канье Уэста

Adidas проверит анонимку о вызывающем поведении Канье Уэста

Ранее рэпер опубликовал антисемитские посты, в которых описывал клише вроде жадности и контроля со стороны евреев. После заявлений Уэста с ним разорвали контракты Adidas, Balenciaga и другие компании.

Как ранее рассказывал Лайф, известный американский рэпер Канье Уэст сообщил, что экс-лидер США Дональд Трамп якобы накричал на него в резиденции Мар-а-Лаго.

Обложка ©

Flickr / NRK P3 / Kim Erlandsen

Илья Суриков

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