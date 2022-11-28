Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
28 ноября, 13:25

Россиянам объяснили, что делать, если номер "угнали" мошенники

Эксперт Зайганов рассказал, когда при "угоне" номера невозможно наказать мошенников

В России стали распространяться случаи "угона" телефонных номеров мошенниками. Так, злоумышленники звонят жертвам, подменяя последовательность цифр на время "беседы", и в результате пострадавшими являются двое — обманутый гражданин и реальный владелец номере, которому после звонят с претензиями. При этом наказать преступников удастся не всегда. По словам адвоката, партнёра компании Intellect Дмитрия Зайганова, если номера фальшивые, то дело будет бесфигурантным. Об этом он рассказал в беседе с ЕАН.

Эксперт уточнил, что если владелец "угнанного" номера сообщил оператору о неправомерном его использовании и обратился в полицию, то ему должны предложить защиту или замену телефона. Также важно, чтобы у правоохранителей были заявления от тех, кому совершались звонки.

"Правоохранительные органы делают запрос оператору о том, когда совершались звонки, использовались ли для этого эмуляторы. Сотовая компания устанавливает факт, информация поступает в полицию, на базе этих данных проводится экспертиза с целью установления номера звонившего. Если номера фальшивые, то дело будет бесфигурантным — наказать никого не удастся. Поймать таких мошенников можно только с помощью современных технологий", — отметил Зайганов.

Адвокат добавил, что в подобных делах есть специальные составы преступления, связанные со статьями 272 и 273 УК РФ. В соответствии с ними учитываются любые данные, которые представлены в виде электрических сигналов. Зайганов отметил, что сотовые телефоны попадают в эту категорию. Если был неправомерный доступ к сведениям о владельце или применялось вредоносное программное обеспечение, то следует возбуждать уголовное дело, заключил адвокат.

Мошенники придумали схему обмана россиян через их же счета

Мошенники придумали схему обмана россиян через их же счета

Ранее Лайф уже писал, что в арсенале телефонных мошенников появляются всё более изощрённые способы обмана доверчивых граждан. Какую опасность таят новые схемы и как не попасться на уловки злоумышленников, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров