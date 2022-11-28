Россиянам объяснили, что делать, если номер "угнали" мошенники

В России стали распространяться случаи "угона" телефонных номеров мошенниками. Так, злоумышленники звонят жертвам, подменяя последовательность цифр на время "беседы", и в результате пострадавшими являются двое — обманутый гражданин и реальный владелец номере, которому после звонят с претензиями. При этом наказать преступников удастся не всегда. По словам адвоката, партнёра компании Intellect Дмитрия Зайганова, если номера фальшивые, то дело будет бесфигурантным. Об этом он рассказал в беседе с ЕАН.

Эксперт уточнил, что если владелец "угнанного" номера сообщил оператору о неправомерном его использовании и обратился в полицию, то ему должны предложить защиту или замену телефона. Также важно, чтобы у правоохранителей были заявления от тех, кому совершались звонки.

"Правоохранительные органы делают запрос оператору о том, когда совершались звонки, использовались ли для этого эмуляторы. Сотовая компания устанавливает факт, информация поступает в полицию, на базе этих данных проводится экспертиза с целью установления номера звонившего. Если номера фальшивые, то дело будет бесфигурантным — наказать никого не удастся. Поймать таких мошенников можно только с помощью современных технологий", — отметил Зайганов.

Адвокат добавил, что в подобных делах есть специальные составы преступления, связанные со статьями 272 и 273 УК РФ. В соответствии с ними учитываются любые данные, которые представлены в виде электрических сигналов. Зайганов отметил, что сотовые телефоны попадают в эту категорию. Если был неправомерный доступ к сведениям о владельце или применялось вредоносное программное обеспечение, то следует возбуждать уголовное дело, заключил адвокат.