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28 ноября, 13:33

Пушилин: Союзные силы близки к захвату Артёмовска в оперативное окружение

Союзные силы уже близки к тому, чтобы взять Артёмовск в оперативное окружение. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши подразделения продвигаются вперёд. Есть успехи непосредственно в окрестностях Артёмовска. <…> Можно говорить, что ситуация оперативного окружения достаточно близка", — сообщил он.

Пушилин: В Марьинке бои идут уже в центре города

Пушилин: В Марьинке бои идут уже в центре города

Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ отразили атаки ВСУ на Артёмовском направлении, противник потерял до 80 бойцов.

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ТАСС / Николай Тришин

Светлана Оперук

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