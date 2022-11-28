Пушилин: Союзные силы близки к захвату Артёмовска в оперативное окружение

Союзные силы уже близки к тому, чтобы взять Артёмовск в оперативное окружение. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

"Наши подразделения продвигаются вперёд. Есть успехи непосредственно в окрестностях Артёмовска. <…> Можно говорить, что ситуация оперативного окружения достаточно близка", — сообщил он.