Пушилин: Союзные силы близки к захвату Артёмовска в оперативное окружение
Союзные силы уже близки к тому, чтобы взять Артёмовск в оперативное окружение. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
"Наши подразделения продвигаются вперёд. Есть успехи непосредственно в окрестностях Артёмовска. <…> Можно говорить, что ситуация оперативного окружения достаточно близка", — сообщил он.
Ранее генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВС РФ отразили атаки ВСУ на Артёмовском направлении, противник потерял до 80 бойцов.
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ТАСС / Николай Тришин