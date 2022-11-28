В Северном Тушине школьник едва не остался без кисти из-за взрыва петарды

Десятилетний школьник едва не остался без кисти из-за взрыва петарды в Тушинском районе Москвы. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Инцидент произошёл в школе № 1571 на улице Фомичёвой. Петарда взорвалась у ребёнка в руках. В результате скорая доставила мальчика в ДГКБ имени Н.Ф. Филатова. По данным канала, у него "множественные рваные травмы кисти и ампутация фаланги пальца". Операция по спасению руки может продлиться до семи часов.