"Глупость несусветная!": Вдова Рязанова осудила ремейк "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым
Вдова Рязанова сочла "несусветной глупостью" ремейк "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым
Эмма Абайдуллина, вдова легендарного режиссёра Эльдара Рязанова, назвала несусветной глупостью новогодний ремейк фильма "Ирония судьбы", в котором снялись певица Ольга Бузова и её коллега по цеху Филипп Киркоров. Она заявила, что не хочет ни видеть, ни слышать об этом проекте.
"Много чести ещё на это реагировать. Это всё глупость несусветная!" — приводит сайт kp.ru слова вдовы Рязанова.
Исполнитель одной из главных ролей в оригинальной "Иронии судьбы" Александр Ширвиндт отметил, что впервые слышит о ремейке с Киркоровым и Бузовой. Артист против осовременивания культовых советских кинокартин, в то же время формат пародии он считает весьма интересным и не исключает, что, возможно, на досуге посмотрит ремейк. А вот сын актёра, Михаил Ширвиндт, явно смотреть на Бузову с Киркоровым не намерен, фильм он уже окрестил "гадостью и безобразием".
Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый
Как уже писал Лайф, Киркоров сыграет Ипполита в фильме "Самоирония судьбы!" — ремейке известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Также в проекте примет участие Бузова, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина. Зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. В праздничной картине будут отсылки к современным кинолентам, например к сериалу "Игра в кальмара".
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Кадр из фильма "Самоирония судьбы!" © ТНТ / kino.mail.ru