"Глупость несусветная!": Вдова Рязанова осудила ремейк "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым

Эмма Абайдуллина, вдова легендарного режиссёра Эльдара Рязанова, назвала несусветной глупостью новогодний ремейк фильма "Ирония судьбы", в котором снялись певица Ольга Бузова и её коллега по цеху Филипп Киркоров. Она заявила, что не хочет ни видеть, ни слышать об этом проекте.

"Много чести ещё на это реагировать. Это всё глупость несусветная!" — приводит сайт kp.ru слова вдовы Рязанова.

Исполнитель одной из главных ролей в оригинальной "Иронии судьбы" Александр Ширвиндт отметил, что впервые слышит о ремейке с Киркоровым и Бузовой. Артист против осовременивания культовых советских кинокартин, в то же время формат пародии он считает весьма интересным и не исключает, что, возможно, на досуге посмотрит ремейк. А вот сын актёра, Михаил Ширвиндт, явно смотреть на Бузову с Киркоровым не намерен, фильм он уже окрестил "гадостью и безобразием".