От Деда Мороза до массажистки: Лайф собрал новогодние вакансии, которые востребованы уже сейчас
Названы новогодние вакансии, которые сейчас пользуются наибольшим спросом
В преддверии новогодних праздников по всей стране растёт спрос на временные подработки, многие из которых не требуют опыта. Лайф проанализировал объявления работодателей на сайте "Авито" и сделал подборку вакансий, которые уже сейчас пользуются наибольшим спросом.
Так, в Москве и Подмосковье требуются упаковщики новогодних подарков с зарплатой до 5,2 тысячи рублей за смену. Работа вахтовым методом от 15 смен в месяц, график работы — по 12 часов. При этом работодатель обещает оплачивать проживание и горячее питание во время смены. Не менее популярна вакансия продавца новогодних подарков. Соискатель должен быть "позитивным, активным и обязательно с опытом работы в продажах". Работа предлагается вахтовая, одна смена — по 12 часов. Платить за такой труд готовы до 90 тысяч рублей.
Также по всей стране актуален спрос на актёров, которые могут сыграть Деда Мороза и Снегурочку. Претенденты на вакансию "должны любить детей, быть приветливыми и артистичными". В Красноярске за смену внучки волшебника готовы платить по полторы тысячи рублей, причём на подработку могут рассчитывать девочки-подростки от 14 лет. А вот в Подмосковье за выезд Деда Мороза обещают платить от трёх с половиной тысяч рублей.
Кроме того, в новогодний сезон чаще других требуются официанты в кафе и рестораны. Обязанности — обслуживание банкетных мероприятий и сервировка столов. В столичном регионе компании-наниматели готовы платить от 3850 рублей в день в зависимости от длительности смены. Ещё в новогодний сезон по всей стране распространён спрос на менеджеров по продажам как живых, так и искусственных ёлок. Нужно будет общаться с заказчиками, всегда быть на связи, а также поддерживать торговую точку в порядке. В Москве платить за это готовы до 120 тысяч рублей в месяц, а вот в регионах гораздо меньше. К примеру, в Саратовской области — до 30 тысяч рублей, в Ивановской — до 60 тысяч рублей, в Тюменской — до 50 тысяч рублей. А вот в Санкт-Петербурге грузчик на складе новогодних ёлок может рассчитывать на 50 тысяч рублей.
Среди иных объявлений, пожалуй, стоит отметить вакансию массажистки на новогодние праздники в Твери. Соискательнице необходимо встречать посетителей, вести операции с кассой. При этом владеть техникой массажа необязательно, так как кандидаты без опыта работы тоже весьма приветствуются. Платить за это готовы до шести тысяч рублей за смену.
Ранее психолог Светлана Талмач рассказала, как договориться с ребёнком о подарке на Новый год. По словам эксперта, важно помнить, что за каждым желанием ребёнка может стоять та или иная потребность, в том числе и эмоциональная.
ТАСС / Дмитрий Коробейников