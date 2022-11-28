От Деда Мороза до массажистки: Лайф собрал новогодние вакансии, которые востребованы уже сейчас

В преддверии новогодних праздников по всей стране растёт спрос на временные подработки, многие из которых не требуют опыта. Лайф проанализировал объявления работодателей на сайте "Авито" и сделал подборку вакансий, которые уже сейчас пользуются наибольшим спросом.

Так, в Москве и Подмосковье требуются упаковщики новогодних подарков с зарплатой до 5,2 тысячи рублей за смену. Работа вахтовым методом от 15 смен в месяц, график работы — по 12 часов. При этом работодатель обещает оплачивать проживание и горячее питание во время смены. Не менее популярна вакансия продавца новогодних подарков. Соискатель должен быть "позитивным, активным и обязательно с опытом работы в продажах". Работа предлагается вахтовая, одна смена — по 12 часов. Платить за такой труд готовы до 90 тысяч рублей.

Также по всей стране актуален спрос на актёров, которые могут сыграть Деда Мороза и Снегурочку. Претенденты на вакансию "должны любить детей, быть приветливыми и артистичными". В Красноярске за смену внучки волшебника готовы платить по полторы тысячи рублей, причём на подработку могут рассчитывать девочки-подростки от 14 лет. А вот в Подмосковье за выезд Деда Мороза обещают платить от трёх с половиной тысяч рублей.

Кроме того, в новогодний сезон чаще других требуются официанты в кафе и рестораны. Обязанности — обслуживание банкетных мероприятий и сервировка столов. В столичном регионе компании-наниматели готовы платить от 3850 рублей в день в зависимости от длительности смены. Ещё в новогодний сезон по всей стране распространён спрос на менеджеров по продажам как живых, так и искусственных ёлок. Нужно будет общаться с заказчиками, всегда быть на связи, а также поддерживать торговую точку в порядке. В Москве платить за это готовы до 120 тысяч рублей в месяц, а вот в регионах гораздо меньше. К примеру, в Саратовской области — до 30 тысяч рублей, в Ивановской — до 60 тысяч рублей, в Тюменской — до 50 тысяч рублей. А вот в Санкт-Петербурге грузчик на складе новогодних ёлок может рассчитывать на 50 тысяч рублей.

Среди иных объявлений, пожалуй, стоит отметить вакансию массажистки на новогодние праздники в Твери. Соискательнице необходимо встречать посетителей, вести операции с кассой. При этом владеть техникой массажа необязательно, так как кандидаты без опыта работы тоже весьма приветствуются. Платить за это готовы до шести тысяч рублей за смену.