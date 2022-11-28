Дачу Кречева в Сестрорецке выставят на торги в рамках программы "Рубль за метр"

В Санкт-Петербурге продолжает работу городская программа "Рубль за метр", которая направлена на привлечение инвесторов для восстановления неиспользуемых культурных объектов, находящихся в аварийном состоянии. По словам заместителя директора Агентства по развитию имущественного комплекса города и оператора программы Ирины Золотовской, сейчас на торги уже выставлен ряд крупных домов. Кроме того, к ним планируется добавить дачу статского советника Ивана Фомича Кречева в Сестрорецке.

"Сейчас агентством подготовлен пакет документов и передан на рассмотрение в Комитет имущественных отношений города по семи объектам, которые в ближайшее время будут выставлены на торги", — отметила Золотовская, слова которой приводит газета "Петербургский дневник".

Она добавила, что речь идёт также о комплексе жилых домов по улице Урицкого, казарме Первого учебного морского экипажа в Кронштадте, трёх жилых домах ансамбля "Фабричный посёлок" в Красном Селе и старинном купеческом доме Полевой в городе Ломоносове.

Кроме того, известно, что на Васильевском острове появится новое выставочное пространство. Его планирует создать культурный центр "Севкабель порт" в разрушенном особняке Мессонье. По данным СМИ, управляющая компания пространства выиграла на торгах право аренды именно в рамках программы "Рубль за метр".