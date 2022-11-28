Родственница погибшего в Подмосковье подростка раскрыла истинную причину смерти мальчика

15-летний школьник в подмосковном Электрогорске скончался не из-за электронной сигареты, как сообщалось изначально, а после вдыхания воздушных шаров с газом. Об этом заявила родственница погибшего.

Родственница погибшего подростка заявила, что они вместе с приятелем вдыхали газ из шариков. Видео © Telegram-канал SHOT

"Они надышались шарами. Дезодорант в шарики прыскают. Там какие-то токсины. Они это вдыхали и кайф получали", — сказала она телеграм-каналу SHOT.

Изначально друг погибшего испугался и заявил полицейским, что они курили электронные сигареты, которые якобы и стали причиной трагедии. На деле же у школьников на двоих было аж 14 шариков с газом.

Близкие погибшего назвали его хорошим мальчиком, который связался с неправильной компанией. Точная причина смерти будет известна только после экспертизы.