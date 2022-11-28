Армения получила ответы Азербайджана на предложения о проекте мирного соглашения

Ереван получил ответы Баку на предложения о проекте мирного соглашения двух стран. Соответствующее заявление сделал глава МИД Армении Арарат Мирзоян в интервью агентству Armenpress.

"Как вы знаете, мы представили Азербайджану свои предложения по урегулированию отношений или проекту мирного договора и только вчера получили их ответы", — сказал он.

Следовательно, продолжил министр, обсуждения по поводу мирного соглашения продолжаются. Он выразил надежду на скорейшее достижение договорённости. По словам Мирзояна, посреднические усилия международных партнёров могут сыграть важную роль в данном процессе.