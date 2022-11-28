В Свердловской области на смену ковиду пришёл метапневмовирус
В Свердловской области на смену коронавирусной инфекции пришёл метапневмовирус. Симптомами преобладающего в регионе заболевания являются кашель, насморк, одышка, лихорадка и головная боль, сообщили в областном Роспотребнадзоре.
"В рамках лабораторного мониторинга за возбудителями ОРВИ в лабораториях и медорганизациях обследовано 114 человек: доминирует метапневмовирус", — приводит Ura.ru сообщение ведомства.
В Екатеринбурге за минувшую неделю было выявлено на 14,6% больше заболевших, чем неделей ранее. Также высокое число заразившихся отмечается в Асбесте, Богдановиче и Сухом Логе Свердловской области.
Ранее врачи назвали максимально допустимое количество простуд за холодное время. Если человек болеет чаще, это свидетельствует о проблемах с иммунитетом. Продолжительность простуды также может указывать на слабый иммунитет. Кроме того, специалисты объяснили, почему горячий чай и лимон могут усугубить течение ОРВИ. Не менее опасным является лечение больного горла компрессами.
Unsplash