10 реальных причин, зачем сексом занимаются мужчины и зачем — женщины

У мужчин и женщин разная мотивация для занятий сексом, утверждают эксперты британского проекта Illicit Encounters. В новом исследовании на эту тему перечисляются десять реальных причин, влияющих на представителей сильной и прекрасной половин человечества.

Кадр © "Основной инстинкт". Режиссёр Пол Верховен, сценарист Джо Эстерхаз / "Кинопоиск"

Например, большинство женщин утверждают, что их цель номер один — ощутить счастье. Второй главной причиной дамы называют эмоциональную близость с партнёром. Кроме того, секс помогает девушкам справляться со стрессом и поддерживать жизненный тонус.

Что секс даёт женщинам? Делает счастливой — 72%. Сближает с партнёром — 68%. Отвлекает от проблем — 64%. Помогает быть в тонусе — 62%. Развлекает — 61%. Является источником острых ощущений — 59%. Улучшает настроение — 58%. Помогает сбежать от рутины — 54%. Улучшает сон — 52%. Сжигает калории — 48%. Фото © Freepik / gpointstudio

Для мужчин секс, в первую очередь, — лучшее развлечение из тех, за которые не нужно платить. 74% парней ответили, что без регулярных половых актов у них ухудшается настроение. 68% опрошенных назвали секс единственной достойной альтернативой просмотру матча любимой спортивной команды.

Что даёт секс мужчинам? Бесплатно развлекает — 82%. Снимает чувство неудовлетворённости — 74%. Заменяет просмотр спортивных программ — 68%. Заменяет поход в спортзал — 64%. Даёт ощущение новизны при смене партнёрши — 62%. Улучшает отношения с партнёршей — 59%. Улучшает сон — 57%. Улучшает самочувствие — 54%. Снимает стресс от работы — 48%. Даёт позитивный настрой — 42%. Фото © Freepik / gpointstudio

Для мужчин секс важнее с точки зрения физических ощущений, а женщин больше интересует эмоциональная сторона вопроса, сделали вывод сексологи. Но это ещё не всё, отмечает Daily Star.

Мужчин привлекают половые отношения с разными партнёршами, а женщин — крепкая связь с одним человеком Джессика Леони Сексолог