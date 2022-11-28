10 реальных причин, зачем сексом занимаются мужчины и зачем — женщины
Многие думают, что интимная близость — это в первую очередь удовлетворение желания — и для парня, и для девушки. Но есть кое-какие отличия в восприятии, о которых мало кто задумывается.
У мужчин и женщин разная мотивация для занятий сексом, утверждают эксперты британского проекта Illicit Encounters. В новом исследовании на эту тему перечисляются десять реальных причин, влияющих на представителей сильной и прекрасной половин человечества.
Кадр © "Основной инстинкт". Режиссёр Пол Верховен, сценарист Джо Эстерхаз / "Кинопоиск"
Например, большинство женщин утверждают, что их цель номер один — ощутить счастье. Второй главной причиной дамы называют эмоциональную близость с партнёром. Кроме того, секс помогает девушкам справляться со стрессом и поддерживать жизненный тонус.
Что секс даёт женщинам?
- Делает счастливой — 72%.
- Сближает с партнёром — 68%.
- Отвлекает от проблем — 64%.
- Помогает быть в тонусе — 62%.
- Развлекает — 61%.
- Является источником острых ощущений — 59%.
- Улучшает настроение — 58%.
- Помогает сбежать от рутины — 54%.
- Улучшает сон — 52%.
- Сжигает калории — 48%.
Фото © Freepik / gpointstudio
Для мужчин секс, в первую очередь, — лучшее развлечение из тех, за которые не нужно платить. 74% парней ответили, что без регулярных половых актов у них ухудшается настроение. 68% опрошенных назвали секс единственной достойной альтернативой просмотру матча любимой спортивной команды.
Что даёт секс мужчинам?
- Бесплатно развлекает — 82%.
- Снимает чувство неудовлетворённости — 74%.
- Заменяет просмотр спортивных программ — 68%.
- Заменяет поход в спортзал — 64%.
- Даёт ощущение новизны при смене партнёрши — 62%.
- Улучшает отношения с партнёршей — 59%.
- Улучшает сон — 57%.
- Улучшает самочувствие — 54%.
- Снимает стресс от работы — 48%.
- Даёт позитивный настрой — 42%.
Фото © Freepik / gpointstudio
Для мужчин секс важнее с точки зрения физических ощущений, а женщин больше интересует эмоциональная сторона вопроса, сделали вывод сексологи. Но это ещё не всё, отмечает Daily Star.
Мужчин привлекают половые отношения с разными партнёршами, а женщин — крепкая связь с одним человеком
Несмотря на разность взглядов, мужчины и женщины сходятся в одном: секс должен быть регулярным и доставляющим удовольствие. В противном случае само собой возникнет желание поэкспериментировать, например сходить налево.
"Основной инстинкт". Режиссёр Пол Верховен, сценарист Джо Эстерхаз / "Кинопоиск"