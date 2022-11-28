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28 ноября, 13:15

10 реальных причин, зачем сексом занимаются мужчины и зачем — женщины

Многие думают, что интимная близость — это в первую очередь удовлетворение желания — и для парня, и для девушки. Но есть кое-какие отличия в восприятии, о которых мало кто задумывается.

У мужчин и женщин разная мотивация для занятий сексом, утверждают эксперты британского проекта Illicit Encounters. В новом исследовании на эту тему перечисляются десять реальных причин, влияющих на представителей сильной и прекрасной половин человечества.

Кадр © "Основной инстинкт". Режиссёр Пол Верховен, сценарист Джо Эстерхаз / "Кинопоиск"

Кадр © "Основной инстинкт". Режиссёр Пол Верховен, сценарист Джо Эстерхаз / "Кинопоиск"

Например, большинство женщин утверждают, что их цель номер один — ощутить счастье. Второй главной причиной дамы называют эмоциональную близость с партнёром. Кроме того, секс помогает девушкам справляться со стрессом и поддерживать жизненный тонус.

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Что секс даёт женщинам?

  1. Делает счастливой — 72%.
  2. Сближает с партнёром — 68%.
  3. Отвлекает от проблем — 64%.
  4. Помогает быть в тонусе — 62%.
  5. Развлекает — 61%.
  6. Является источником острых ощущений — 59%.
  7. Улучшает настроение — 58%.
  8. Помогает сбежать от рутины — 54%.
  9. Улучшает сон — 52%.
  10. Сжигает калории — 48%.

Фото © Freepik / gpointstudio

Для мужчин секс, в первую очередь, — лучшее развлечение из тех, за которые не нужно платить. 74% парней ответили, что без регулярных половых актов у них ухудшается настроение. 68% опрошенных назвали секс единственной достойной альтернативой просмотру матча любимой спортивной команды.

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Что даёт секс мужчинам?

  1. Бесплатно развлекает — 82%.
  2. Снимает чувство неудовлетворённости — 74%.
  3. Заменяет просмотр спортивных программ — 68%.
  4. Заменяет поход в спортзал — 64%.
  5. Даёт ощущение новизны при смене партнёрши — 62%.
  6. Улучшает отношения с партнёршей — 59%.
  7. Улучшает сон — 57%.
  8. Улучшает самочувствие — 54%.
  9. Снимает стресс от работы — 48%.
  10. Даёт позитивный настрой — 42%.

Фото © Freepik / gpointstudio

Для мужчин секс важнее с точки зрения физических ощущений, а женщин больше интересует эмоциональная сторона вопроса, сделали вывод сексологи. Но это ещё не всё, отмечает Daily Star.

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Джессика Леони

Сексолог

<p>Мужчин привлекают половые отношения с разными партнёршами, а женщин — крепкая связь с одним человеком</p>
<p>Мужчин привлекают половые отношения с разными партнёршами, а женщин — крепкая связь с одним человеком</p>

Несмотря на разность взглядов, мужчины и женщины сходятся в одном: секс должен быть регулярным и доставляющим удовольствие. В противном случае само собой возникнет желание поэкспериментировать, например сходить налево.

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Обложка ©

"Основной инстинкт". Режиссёр Пол Верховен, сценарист Джо Эстерхаз / "Кинопоиск"

Семен Хафизов

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