Пять имён слабохарактерных женщин, которые не умеют отказывать

Отказать человеку в просьбе — ещё не значит нагрубить или оскорбить. Это выбор в пользу вашего комфорта. Но далеко не все люди готовы говорить "нет". Ведь знают, что потом будут мучиться чувством вины. Есть несколько правил тактичного отказа, но женщинам со следующими именами не помогут даже они, так как дамочки слишком слабохарактерны.

Алсу

Мужчины пользуются Алсу, потому как знают, что женщина не откажет. Фото © Unsplash

Романтичная натура питает особую слабость к мужским просьбам. Эта женщина, грезящая о долгожданной второй половинке, призыв парня помочь расценит как флирт. Он же выбрал именно её, значит, точно намекает на какие-то нежные чувства. Обладательница имени Алсу — человек семейный, с детства мечтает, как, повзрослев, выйдет замуж и будет растить детей. Потому никогда не откажет кавалеру в помощи, чем и пользуются недобросовестные мужчины.

Ирина

Гордость и желание понравиться заставляют Ирину становиться безотказной. Фото © Unsplash

Каждый раз, когда к Ирине обращаются с какой-то просьбой, та гордится собой. Ведь именно её выбрали, именно она может помочь! Из-за подобных мыслей женщина с этим именем, переполняемая чувством собственного достоинства, обязательно соглашается на всё, что не попросят. Близкие, в том числе мужчины, в курсе, что Ира безотказна, и пользуются этим.

Яна

В попытках привлечь внимание Яна помогает всем кому не лень. И чем дальше заходит, тем более стыдно отказывать потом. Фото © Unsplash

Носительница этого имени — человек добрый и открытый, но не слишком умеет вливаться в новый коллектив. Чтобы понравиться и расположить к себе окружающих, Яна старается привлечь их внимание жертвенностью. Обладательница имени сама вызывается помочь, даже если её не просили. Из-за чего люди привыкают постоянно обращаться к ней за помощью, а та не отказывает, хоть и бесится.

Марта

Чувствительная и эмоциональная Марта попросту не может отказать человеку. Фото © Unsplash

Обладательница имени добродушна и исполнительна и в любой ситуации считает себя обязанной помочь просящему. Чувствительная и эмоциональная Марта попросту не способна отказать человеку, потому что вина и стыд потом её замучают. Зная, что женщина, которую так зовут, за всё возьмётся, лентяи в коллективе перекидывают на Марту свои поручения, которыми не хотят заниматься. Мол, та сделает лучше и быстрее.

Эльвира

Из-за страха поссориться с кем-то Эльвире проще исполнить просьбу, даже если неудобно. Фото © Unsplash