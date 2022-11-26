Вот спасибо: Учёные оживили семь древних вирусов из сибирской мерзлоты Самому старому из них — почти 50 тысяч лет, но это не помешало ему благополучно проснуться и возобновить хищническую деятельность. 26 ноября, 01:40 Обложка © rfbr.ru / Нина Слепцова / СВФУ

За этих, как выясняется, вполне живых и способных паразитировать существ надо благодарить исследователей вечной мерзлоты из России, Франции и Германии. Учёные старательно извлекали их из образцов камчатской почвы, скованной лютым морозом десятки тысяч лет, из реки Лены в Якутии, из ила в реке Колыма и даже из желудка шерстистого мамонта. Возраст образцов — от 27 до 48,5 тысячи лет. Вмороженные в них, казалось бы, навеки существа отвезли в лабораторию и создали там для них самую что ни на есть питательную и благоприятную среду. В итоге семь видов существ проснулись.

Pandoravirus. Фото © Wikipedia

Любопытно, что все семь — это гигантские вирусы. Их видно в обычный оптический микроскоп. Как бактерии. Ещё лет 15 назад считалось, что вирусы в принципе не могут быть таких размеров. К примеру, когда в конце 1990-х учёные нашли в амёбе похожее на многогранник невиданное существо размером с бактерию, то подумали, что это какой-то новый микроб, и только спустя несколько лет понаблюдали за его поведением и обнаружили, что это никакой не микроб. Его тогда назвали мимивирусом. Это значит вирус, который мимикрирует под бактерию.

Кстати говоря, такой мимивирус в числе прочего тоже зашевелился в ходе нынешнего эксперимента. Но большинство оживших оказались принадлежащими к семейству Pandoraviridae — пандоравирусы. Тоже довольно многозначительное название. Наводит на мысль о том, что учёные прекрасно понимают опасность однажды открыть в вечной мерзлоте "сосуд Пандоры".

Фото © rfbr.ru / Нина Слепцова / СВФУ

Но они подчёркивают, что делают это вовсе не для того, чтобы нарочно создавать какие-то новые риски человечеству, а чтобы подготовиться к неизбежному: "вечная" мерзлота недаром на языке профессиональных исследователей именуется многолетней, она тает, и в последнее время — всё более стремительно. И что там может в один прекрасный момент разморозиться — большой вопрос.

В данном случае все семь вирусов — это всего лишь охотники на амёб, но это не значит, что на них не надо обращать внимание: скажем, те же мимивирусы сильно подозревают в способности поражать определённый тип человеческих клеток — макрофаги. Да и сами амёбы, между прочим, могут попасть в роговицу глаза и устроить инфекцию вплоть до слепоты.

В опубликованной научной статье говорится, что у учёных есть основания надеяться, что современными средствами вполне можно довольно быстро остановить эпидемию, вызванную какой-нибудь доисторической патогенной бактерией. Но будет гораздо хуже, если мы столкнёмся с вирусом, и опасны не только вирусы человека, но и вирусы растений и животных, поскольку это угроза сельскому хозяйству. А меж тем в мерзлоте на Российском Севере покоятся останки животных, поражённых сибирской язвой.

Авторы Адель Романенкова